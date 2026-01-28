台2線深夜驚魂！2曳引車爆車禍 蔬菜、礦泉水全噴了

新北市台2線濱海公路貢寮路段27日晚間發生一起重大交通事故，兩輛大型曳引車在行駛途中發生擦撞，造成其中一輛載滿蔬菜與礦泉水的貨櫃翻覆，貨物散落於路面，範圍超過百公尺，導致交通一度受阻。

台2線車禍。（圖／翻攝畫面，下同）

瑞芳警分局調查，事故發生於27日晚間10時07分，地點位於台2線105.5公里處，靠近貢寮區毛蟹坑與福連國小附近，34歲賴姓女子駕駛的曳引車沿宜蘭往基隆方向行駛，疑似失控撞擊路旁護欄，隨後遭到對向由基隆往宜蘭方向行駛的35歲陳姓男子駕駛的曳引車擦撞。

事發之後，其中一輛車上的貨櫃當場翻覆，扭曲變形，車頭與貨櫃幾乎分離，並壓毀路旁護欄，事故現場滿地散落的蔬菜與礦泉水，經過車輛輾壓後導致路面濕滑，增加通行風險。

警方表示，儘管現場混亂，但所幸兩名駕駛均未受傷，且未波及其他用路人。警方與相關單位隨後派員協助清理現場，並採取單線雙向通行方式維持交通，未完全中斷道路使用，最終在今天凌晨恢復正常。

