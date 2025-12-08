台2線貢寮大貨車打滑對撞貨櫃車 「半顆車頭不見」駕駛夾困亡

台2線貢寮路段清晨發生嚴重對撞事故。翻攝畫面

新北市貢寮區今（8日）凌晨發生死亡車禍意外，54歲簡姓大貨車駕駛行經台2線99公里處時，不明原因打滑，導致車輛撞上中央分隔島後衝入對向車道，與迎面而來的貨櫃車發生對撞，簡男車頭嚴重凹陷變形，他被夾困在車內，警消到場協助脫困時已經明顯死亡，警方後續將調查釐清事故詳細原因。

今日清晨4點43分，簡男駕駛大貨車於台2線貢寮往宜蘭方向行駛，行經99公里處時，不明原因發生打滑，車輛直接撞上中央分隔島後衝入對向車道，此時由29歲林姓男子駕駛的貨櫃車恰好迎面駛來，2車發生對撞，簡男車頭直接撞爛變形，簡男也被夾困在駕駛座上。

警消到場協助駕駛脫困。翻攝畫面

事故發生後，後方黃男、溫男駕駛的貨櫃車因煞車不及也造成追撞，所幸2人皆為受傷，警方到場替所有駕駛實施酒測，均無酒精反應，而現場明顯死亡的簡男則待抽血檢測。

事故現場造成交通一度受到影響，經通報大型吊車到場排除後，於上午7點39分恢復雙向通車，而事故的發生詳細原因及相關肇責則待警方後續調查釐清。



