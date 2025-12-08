台2線連環追撞車禍！大貨車失控衝對向車道1死1傷
台2線今(8)日凌晨發生一起嚴重車禍事故！大貨車因不明原因打滑，自撞分隔島後與對向車輛正面碰撞，引起後續車輛連環追撞。事故造成1死1傷。詳細事故原因仍待警方進一步調查釐清。
事發在新北市貢寮區台2線往宜蘭方向約99公里處。今日凌晨4時許，一名54歲的簡姓大貨車司機行經該路段時，因不明原因打滑，先是撞上中央分隔島後衝入對向車道，與一輛由29歲林姓男子駕駛的貨櫃車正面碰撞，隨後引發後方車輛急煞與追撞。
事故造成4輛大型車輛受損，包括2輛貨櫃車及2輛大貨車。簡姓駕駛被猛烈撞擊後一度夾困車內，消防人員到場將人救出時，已明顯死亡，未送醫；林姓貨櫃車駕駛受輕傷，送往基隆長庚醫院治療。後方追撞的2名駕駛則無大礙。
事故發生後，台2線一度雙向封閉，警消與相關單位協助排除事故並拖吊車輛。至於詳細事故原因仍待警方進一步釐清。
