台2線2聯結車對撞翻覆 壓毀護欄「蔬菜傾瀉滿地」

台2線濱海公路貢寮路段昨晚發生車禍，現場杯盤狼藉。（圖／翻攝畫面）

新北市濱海地區27日晚間發生重大交通事故。台2線濱海公路貢寮路段晚間出現兩輛大型聯結車擦撞情形，造成其中一輛貨櫃翻覆，滿載蔬菜及礦泉水散落路面，事故現場一度影響雙向通行，場面相當驚險。

事故發生於27日22時07分，地點位在新北市貢寮區毛蟹坑一帶、福連國小附近，確切位置為台2線105.5公里處，方向為基隆往宜蘭。當時兩輛貨運曳引車在行駛途中發生擦撞，其中一輛載運蔬菜的聯結車貨櫃當場翻覆，櫃體扭曲變形，並壓毀路旁護欄，車頭與貨櫃幾近分離。

另一輛聯結車則橫停於對向車道，車身受損嚴重。大量青菜與礦泉水從翻覆貨櫃中傾瀉而出，蔬菜散布範圍超過百公尺，輪胎輾壓後導致路面濕滑，增加通行風險，經過民眾形容現場宛如災難場景。

警方說明，本起事故未造成人員傷亡，亦無波及其他用路人。事故發生後道路一度受阻，經現場處理後，已採單線雙向方式維持通行，交通未完全中斷，後續將協助清除散落貨物並釐清事故發生原因。

兩輛大型聯結車相撞。（圖／翻攝畫面）

