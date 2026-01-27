台20線瓦筏哈橋將竣工 1/28通車祈福典禮後開放通行

【記者 王雯玲／高雄 報導】「台20線瓦筏哈橋」，將於今天竣工，預計於明天1月28日下午1時30分至3時，辦理通車祈福典禮後開放通行。

台20線南橫公路是高雄市桃源區交通要道，98年莫拉克颱風後南橫公路受創嚴重，尤其在桃源區勤和里至復興里路段，因荖濃溪及支流交互影響，水文地質極不穩定，聯外除須行駛河床便道，更經常為因應災害道路預警性封閉或受災中斷。公路局在106年完成勤和至復興中期道路計畫，5公里的路廊大幅提升抗洪能力，並施作明霸克露橋(Minbaklu，意為重新開始)及班順努安橋(Pansunuan，意為交接及傳承)2座簡易鋼橋，其中明霸克露橋路段為荖濃溪河床變化最劇烈處，110年盧碧颱風引發玉穗溪土石流造成5跨大樑流失，又於113年凱米颱風造成其餘橋跨流失，嚴重影響桃源區部落及南橫公路遊客交通往來。

為儘早恢復部落穩定的聯外交通，公路局在災後隨即規劃跨越玉穗溪的橋梁，施工期間除須面對荖濃溪劇烈河床及溪水變化威脅，布唐布納斯溪及玉穗溪土石流更是大幅提高團隊的施工風險。公路局施工團隊秉持順天應人、永不放棄精神，搶通溪床維生便道，修復受損玉穗溪口鋼便橋，秉持「便道可斷，機具可毀，人命不可有損」安全第一的精神戒慎施工，獲得多方單位肯定，更於113年榮獲金安獎佳作之殊榮，新橋梁於115年1月27日順利完工。

新橋以布農族語命名瓦筏哈橋(Uavaha) ，係經勤和里部落會議決議送桃源區公所提報後核定，因玉穗溪過去是水鹿的棲息地，意為有鹿角群聚的地方，具有文化及生態含意。瓦筏哈橋全長280m，採3跨連續梁橋，主跨130公尺大跨距避開玉穗溪主河道不穩定的土石流區域；並銜接114年底完成約1公里之便道抬升工程，將道路提高超過20公尺，因此避開荖濃溪及布唐布納斯溪不穩定河床，強化道路韌性，完成災害修復的中期階段性任務，明日下午通車祈福典禮後開放通行，活動中將由桃源區勤和部落以傳統八部合音，向天神祈求南橫公路工程圓滿、人車往來平安。（圖／記者王雯玲翻攝）