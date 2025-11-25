台20線驚魂！軍用卡車失控撞樹 警方曝士官疑似......

即時中心／温芸萱報導

今（25）日上午9時台南山上區台20線19.2K發生一起交通事故，一名陳姓士官駕駛著軍用卡車，疑似因恍神失控，衝出路面撞上路樹與圍籬，車頭嚴重受損。警方已通報憲兵隊及其所屬部隊介入處理，肇因仍待釐清。事故現場於中午12時40分由民間拖吊完成排除，交通恢復正常。警方呼籲，山區彎道與下坡路段務必減速、避免疲勞駕駛，以確保行車安全。

今日上午9點，台南山上區台20線19.2K處，西向彎道處發生一起軍用車輛事故。

警方獲報趕抵現場，發現一位陳姓士官駕駛軍用卡車，行經彎道時疑似一時恍神，失控衝出路面，先後撞擊路樹與圍籬，車頭嚴重凹陷變形。事故造成陳姓士官與李姓乘員受傷，由救護人員送往新化分院救治，所幸均意識清楚，無生命危險。

陳姓士官駕駛軍用卡車，行經彎道時疑似一時恍神，失控衝出路面，先後撞擊路樹與圍籬，車頭嚴重凹陷變形。（圖／民視新聞翻攝）

警方在現場採取交通管制，並對陳姓士官實施酒測，結果為0，排除酒駕因素。本案已依規定通報台南憲兵隊及該部隊上級單位協助處理，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。事故軍卡於中午12時40分由民間拖吊車拖離現場，台20線交通隨即恢復正常，未造成大範圍回堵。

新化警分局表示，山區道路多彎道與坡度變化，駕駛人切勿輕忽路況，尤其長時間行駛更應留意精神狀態，避免疲勞駕駛。警方呼籲民眾行經彎道、下坡或視線不佳路段務必放慢車速，提高警覺，並與前車保持安全距離，以防突發狀況發生。

