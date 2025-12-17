台20線157K、向陽路段12/18起施工 道路管制到明年2/28

台東縣海端鄉台20線157K、159K＋200（向陽路段）將進行上邊坡硬鋼線網護坡等施工，公路局南區養護工程分局宣布，該路段自2025年12月18日至2026年2月28日實施道路雙向機動式管制。

台東海端鄉台20線157K、159K＋200（向陽路段）12月18日起施工道路雙向機動式管制，時間直到2026年2月28日。（示意圖／取自pexels）

公路局南區養護工程分局關山工務段表示，為提升道路通行安全，對台20線157K、159K＋200（向陽路段）進行上邊坡硬鋼線網護坡等施工，期間刷坡掛網時，碎石可能飛濺到路面，影響用路人行車安全，受限施工路段路幅狹窄，工區位置坡面陡峭且腹地不足，無法闢設施工便道。

考量碎石掉落清理路面等施工機具需占用道路方能施作，關山工務段預定自2025年12月18日至2026年2月28日的每天早上8時整至傍晚5時，實施道路雙向機動式管制，開放時間為中午12時整至下午1時、傍晚5時至翌日早上8時。遇雨及連續假日、配合公路局疏運計畫時暫停管制。

關山工務段提醒，管制期間，用路人需遵照交通指揮人員之管制與引導，管制及放行時段將依現場施工狀況滾動調整，以提供用路人更佳行車品質。有意上山遊客應事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

同時，用路人行經南橫公路，需隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播，建議用路人近日非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。最新道路通阻詳情，可利用公路局「幸福公路」APP，或上公路局公路防救災資訊系統、公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。

