台21甲「2分鐘被檢舉2次」 駕駛：台灣開車太恐怖

記者吳崑榆、謝昀蓁、張展誌／南投報導

南投有民眾開車前往日月潭風景區，結果在台21甲線2分鐘內被檢舉2次，車主PO文抱怨在台灣開車太恐怖了，這則貼文在網上引發熱烈討論，網友看法兩極，有人認為不該違規，但也有人緩頰認為被設陷阱，對此警方證實，這名駕駛的確被連續檢舉，但違規項目不同，分別為跨越雙黃線及未打方向燈。

日月潭風景區是假日熱門觀光景點。

民眾氣炸PO文，開頭就砲轟「爛爆的檢舉制度！現在是怎樣，前面的車減速讓我過，我跨越雙黃線被檢舉是我的錯，過兩分鐘又再檢舉，台灣開車太恐怖了。」

民眾發文狂酸檢舉制度。（圖／翻攝自爆料公社）

起因就是他行駛在南投台21甲線，這一段道路沒有虛線，如果要超車就有違規的風險，好幾次車輪胎壓到雙黃線，被拍下檢舉。

民眾：「假日車如果多，那邊又沒有虛線超車的話，我覺得很容易會壓黃線。」

民眾：「它的路很小兩個會車的時候，其實滿危險，如果今天前面的人開很慢，他要讓你過，那你一定會壓線，這是很正常的事情，如果這個又被檢舉，那我覺得真的很不贊成。」

民眾因超車壓雙黃線被檢舉。（圖／翻攝自爆料公社）

這篇貼文也引發熱烈討論，一派人認同檢舉制度實在應該廢除，不過也有一派人表示，只要不違規就好了。這名駕駛兩分鐘內被開罰兩次，但轄區警方調查，兩個項目是不同的違規行為。

集集警分局第四組長陳英智：「分別違反道路交通管理處罰條例，不依規定駛入來車道，處新台6百元以上，1千8百元以下罰鍰，不依規定使用燈光，處新台幣1千2百元以上，3千6百元以下罰鍰。」

台灣開車不只科技執法、警方開單，現在民眾也會當檢舉達人，雖然還是要警方審核，但駕駛上路小心為上，否則就只能乖乖繳罰款。

