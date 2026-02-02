台3線旗山林蔭大道遭砍百樹 台糖：憂颱風樹倒致停電

兩部怪手一前一後作業，原先的林蔭大道變成滿地裁切後的樹木，讓不少附近居民看了心痛。

鄰近住戶說道，「砍成這個樣子有夠可惜，真的好浪費，我也覺得很捨不得，樹木要到這麼高大真的不簡單耶。」

當地居民蘇先生則認為，「當然有影響，它會倒、會斷呀，所以說砍樹有好處、有壞處啦，這個要怎麼說？」

現場位於台3線旗山手巾寮通往屏東里港路段，台糖公司在兩側有大片土地，20幾年前配合政策推動環保林園大道，在台3線兩側種桃花心木、黑板樹、台灣欒樹等樹木，近來卻為了擔心像前兩次颱風來襲，倒樹波及高壓電箱造成變電箱爆炸，導致停電等狀況而決定砍樹，預估移除的道路長度約3公里。

森林城市協會理事長莊傑任表示，「它沒有高壓電纜照常砍掉，這個非常的奇怪，我希望他們趕快調整。那第二個是說，其實它部分路段都已經電纜地下化，它可以全線把它電纜地下化，就可以避免說其實颱風的時候，造成這個電纜的毀損。」

台糖公司董事長吳明昌回應，「林相太高了，那遇到強風的時候，容易折斷造成這個停電，停電又停水，我們並沒有全部伐除，其實我們造林的地方還很多，不會影響生態。」

護樹團體認為，台糖擔心影響供電可採修剪模式非全數砍掉，台26線墾丁電纜已地下化，旗山路段也可考慮比照辦理。

台糖回應，修剪樹木不是針對單一區域，只要林木過高，恐影響交通或造成颱風倒樹的危險區域，就會進行矮化等相關作業，也澄清當地沒有要架設太陽能，未來地方政府若要電纜地下化，台糖公司也會配合。

