台3線獅潭死亡彎道再奪命 22歲紅牌重機騎士自摔不治
苗栗縣大湖警分局及消防局於25日上午9時許接獲民眾報案，指稱台3線119.2公里處、位於獅潭鄉北向路段發生一起嚴重交通事故，現場1名大型重機騎士倒臥路旁、已失去意識，警消人員獲報後立即派遣救護人員趕赴現場進行搶救。
救護人員抵達後發現，事故車輛為1輛紅牌大型重型機車，22歲彭姓男子疑似在過彎時發生自摔事故，倒地時已無生命跡象，現場緊急實施心肺復甦術後，隨即將彭男送往附近醫院搶救，惟經醫師全力急救後仍宣告不治，詳細死亡原因仍待進一步相驗釐清。
警方初步調查指出，彭男當時騎乘大型重機，自台3線由南往北方向行駛，行經獅潭鄉該路段彎道時，疑似因不明原因失控自摔，事故並未涉及其他車輛，警方也對彭男進行抽血檢驗，結果顯示體內並無酒精反應，排除酒駕可能，實際肇事原因仍需調閱行車紀錄器與相關監視器畫面進一步釐清。
大湖警分局表示，台3線獅潭路段因彎道多、視線變化大，長期以來是假日重機騎士熱門路線，但也因此成為事故高風險路段。近年來該路段已發生多起重大傷亡事故，部分騎士疑似因超速或未依路況減速，導致意外頻傳。
警方也呼籲，用路人行經彎道密集路段時，務必減速慢行，遵守道路交通標誌、標線與號誌指示，切勿貪快或挑戰極限。警方未來將持續針對易肇事路段與時段，加強巡邏密度、測速照相及重大違規取締作為，以降低事故發生率，保障用路人生命安全。
