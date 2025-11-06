台3線驚悚車禍！73歲婦變換車道遭轎車猛撞捲入車底 命喪輪下現場怵目驚心

73歲婦變換車道遭轎車追撞，慘遭輾壓命喪輪下。（圖 ／翻攝畫面）

嘉義縣竹崎鄉6日上午發生一起奪命車禍，1名73歲林姓婦人騎乘機車行經台3線和平村路段時，疑似在變換車道時未注意後方車流，慘遭1輛由77歲張姓男子駕駛的轎車追撞，猛烈的撞擊力道將林婦整個人捲入車底，當場倒地不起，畫面相當駭人。

事故發生在上午8時許，根據初步調查，林婦當時騎乘機車準備從外側車道變換至內側，張男駕駛的轎車行駛其後，疑因反應不及，當場追撞上前方機車，林婦被撞倒後慘遭車輪輾壓腹部重創，隨即被卡在車底動彈不得，轎車失控偏移後，又波及同向1輛由69歲許姓男子騎乘的機車，導致許男膝蓋與腳掌多處擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。

警消獲報後火速趕抵現場，發現林婦已失去呼吸心跳，立即協助脫困並實施CPR急救，再緊急送往灣橋榮民醫院搶救，但最終仍因傷勢過重宣告不治，現場滿地散落車殼與零件，場面凌亂不堪，讓圍觀民眾無不震驚與鼻酸。

警方初步調查指出，肇事三方均未飲酒，駕駛及乘員皆有繫安全帶，機車騎士也有佩戴安全帽並持有效駕照，至於林婦是否因判斷車距失準或視線死角導致意外，仍待進一步交通事故鑑識與監視器畫面釐清，警方呼籲，年長騎士在騎乘機車時，應注意後方來車與變換車道的時機，避免因一時疏忽釀成無法挽回的悲劇。

