台31蘆竹路段辦理路面改善 1/28機動封閉調撥內線車道通行
為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段將於115年1月28日至1月29日每日晚上20時至翌日上午6時止，管制台31線2k+261~4k+000段南下側車道擇要路段辦理路面改善作業，遇雨順延。
北區養護工程分局說明，施工期間將機動封閉調撥內線車道維持通行，請行經該路段車輛遵循標誌指示減速及交通維持人員引導通行，以維行車安全，造成用路人不便，尚祈見諒。
相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-8687-5114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
春節連假9天車潮湧現 北分局公布省道疏運與替代路線
《圖說》公路局北區養工分局長謝俊雄分析近三年春節期間交通特性，預估今年春節將出現四波主要車潮。〈記者葉柏成攝〉 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南投新中橫公路明隧道工程 交通管制9個月
（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）交通部公路局辦理台21線132.3公里處新建明隧道工程，考量路寬僅8公尺、施工期間大型機具進場作業等因素，自1月20日至10月30日，每週一至週日採每整點放行10分鐘、單線雙向通行。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
東部出遊注意！蘇花台9線崇德段施工 1/27起夜間交管
國旅注意！蘇花公路台9線164K＋500崇德路段自1月27日至29日施工，期間晚間7時至翌日早上6時將實施夜間交管，海側道路封閉，車輛需配合改道行駛山側臨時便道。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節國道疏運！這1天最高量「平日1.6倍」 高乘載規劃一次看
春節9天連假將至，民眾走春旅遊探親需求，將會帶動交通運輸量大增。高速公路局今天（1／26）預估，今年最高的流量預估會落在年初五，北向交通量將達72至78百萬延車公里，約為平日的1.6倍。至於民眾最關心的高乘載規定，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施，高公局也提醒，請用路人依標誌指示行駛。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節連假將至 公路局估新北4波車潮 (圖)
公路局台北區監理所等相關單位26日舉行聯合記者會，說明北區春節疏運計畫等內容，預估新北地區將於連假期間出現4波車潮。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
交通部「資位制人員」年資22年也無法升遷 立法院完成修法解套了！
立法院今（27）日院會三讀通過《交通部高速公路局組織法》第七條及《交通部航港局組織法》第六條條文修正草案，刪除限制資位制人員陞遷與調任的相關規定，為長期卡關的人事制度鬆綁，有助穩定交通體系關鍵人力。此次修法由民進黨立委李昆澤等人提出。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
客運業者盼運價反映成本 促政府補助
交通部公路局祭出多項措施協助公共運輸復原，業者說部分措施確實有幫助，但前年五月實施的新運價卻沒反映成本，認為若憂心運價調...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立院三讀 鬆綁交通部資位制人員調任限制
立法院會今日三讀通過交通部航港局、公路局、高速公路局組織法部分條文修正案，刪除交通資位制人員需「留任原敘定資位同序列或較低序列之職務至離職時為止」的規定。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，包括稍早三讀通過的農退儲金，這些攸關民生的議題，能在朝野共推下三讀通過，殊為可貴，這也是立法院的功能，苦民所苦，將重要的自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
7-11公布8組發票大獎！花23元買泡麵抱回千萬 門市全曝光
財政部25日開出114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN今（1/26）公布這期超商共開出8張大獎，分別是3張1千萬特別獎、2張200萬特獎，以及3張雲端發票專屬100萬，其中一名千萬幸運兒僅用23元買泡麵，雲端發票專屬獎則「只花1元」就抱回百萬大獎。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 26則留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 105則留言
中信兄弟》確定參戰美洲棒球冠軍聯賽 領隊：二軍陣容、已向聯盟報備
第3屆美洲棒球冠軍聯賽發出新聞，今年邀請中職中信兄弟參賽，消息獲領隊劉志威證實，確定會安排二軍參加，由二軍總教練彭政閔率領。TSNA ・ 2 小時前 ・ 4則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 485則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 105則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 186則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 16 小時前 ・ 6則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言