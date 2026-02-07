台34歲網美吃遍紐約「霸王餐」遭逮捕二度拒出庭理由荒謬！法院裁定續關

娛樂中心／綜合報導

網美Pei Chung經常在社群平台曬精品美照。（圖／翻攝自Pei Chung IG）

34歲台裔網美鍾佩怡（Pei Chung）多次在美國紐約高檔餐廳「吃霸王餐」，最終遭紐約警方當場逮捕，如今案件再掀熱議。她於本月4日原訂準備從雷克島監獄押解至布魯克林法院接受精神鑑定，然而她卻再度拒絕出庭，上演第二次「不出庭」戲碼。法官雅各布・澤爾曼諾維茨（Jacob Zelmanovitz）最終決定不再強制押送，讓她繼續還押牢房內。

據當地媒體報導，鍾女的辯護律師德查勒斯（Henry Dechalus）對外表示：「上周原定進行評估的那天雷克島剛好停電，所以必須重新安排時間。」由於精神鑑定尚未完成，加上去年12月17日她在出庭時行為失控，不停打斷法官發言，考量後暫不再傳喚她到庭。

網美Pei Chung在美吃霸王餐遭逮並拒絕出庭。（圖／翻攝自Pei Chung IG、紐約郵報）

上次庭審，鍾女當時被強制押解出庭，在審理過程中頻頻干擾法官。法官雷諾斯（Orville Reynolds）當場怒斥：「我說話的時候妳不要說話！明白嗎？」她還反嗆：「那是不對的。」場面一度失控。警方指出，鍾女至少10次於紐約高級餐廳用餐後拒絕付款。有一次躲進洗手間長達45分鐘，被找到後還詢問服務生「能不能做什麼就不用付錢？」疑似暗示以性服務「肉償」抵帳，引發輿論譁然。



她平時帶著單眼相機，身穿穿著Prada、Louis Vuitton等精品服裝拍照炫耀，並鎖定餐廳前往用餐並在社群經營美食帳號，自稱「體重99磅、沒整形」，卻沒錢繳納4500美元（約新台幣14萬元）保釋金。律師坦言，正嘗試聯絡她在台灣的家人協助支付保釋金，不過目前尚未取得回應。鍾女自去年11月犯竊盜罪遭羈押至今，已在雷克島監獄關押約3個月。案件預計於3月5日再次開庭，屆時將處理延宕的精神鑑定程序。

