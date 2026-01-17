台40％半導體產能若移美 郭正亮估5萬菁英恐出走美國

台美關稅15％、不疊加定案。美國商務部長魯特尼克指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。前立委郭正亮表示，美商業部長盧特尼克說，全球市占率要40％到美國；如果真的到了40％，加上其他供應鏈，估計台灣要有5萬菁英在美國就業。

針對台灣半導體產能，郭正亮16日在《中天辣晚報》節目中表示，第一年看，壓力沒看到，現在美國全球市估率只有10％，但年輕人的處境會越來越差，因為美國的全球市估率會每年墊高，到時候你就看到。我們台灣每年重大投資都是台積電在帶動，台積電16日是佔台股市值45％，三星佔韓國股市市值才25％。台積電投資台灣，會帶動供應鏈、消費、入才培養等等，以後都沒了，因為外移了。

郭正亮接著表示，盧特尼克說全球市占率要40％到美國，他一個朋友算了一下，說如果真的到了40％，加上其他的供應鏈，估計台灣要有5萬人在美國就業，都是菁英，也一定都拿綠卡，他們如果要待美國，就是想辦法適應當地。像台積電鳳凰城產區，現在旁邊通通都是大陸餐廳，我們台灣也一大堆那邊開餐廳，他們覺得待遇是台灣的兩倍，所以他們覺得生活還可以。可是美國因為通貨膨脹，所以吃的東西變貴了。

