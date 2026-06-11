台61大園路段6/17封閉施工4H 改道資訊報你知

全英俱樂部（All England Club）在週四的賽前記者會上宣布，今年溫布頓網球錦標賽總獎金將提高20%，達到創賽事紀錄的6420萬英鎊（約27.2億台幣）。這項大幅加碼將讓男女單打冠軍各自進帳360萬英鎊（約1.5億台幣）。去年的男單冠軍由義大利辛納（Jannik Sinner）拿下，女單則是由波蘭球員絲薇泰克（Iga Swiatek）封后。即便是首輪出局的選手，本屆溫網也提供豐厚補償，止步第一輪的球員可獲得8萬英鎊（約338.7萬台幣），合計首輪敗北的選手們將分得超過500萬英鎊（約2.1億台幣）的獎金。溫網這次加碼的背景，是部分頂尖球員在今年法國網球公開賽前，曾以限制媒體活動時間至15分鐘的方式表達不滿。球員們對法網獎金僅較去年提高9.5%，且只佔該紅土賽事收入約15%感到失望。據了解，球員希望獎金能提升至賽事收入的22%左右。相較之下，溫網獎金從去年的5350萬英鎊（約億台幣）一舉提升至6420萬英鎊，本屆賽事將於6月29日在倫敦西南區開打。溫網主席傑文斯（Debbie Jevans）在記者會上表示：「我知道大家今早最關心的話題就是獎金。2026年獎金總額為6420萬英鎊

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