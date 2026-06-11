台61大園路段6/17封閉施工4H 改道資訊報你知
為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段將於6月17日封閉台61線主線25K至27K大園路段，自上午9時起至下午1時，共影響4小時。北區養護工程分局說明，當日上午9時至11時止，將封閉台61線主線南下25K+000~26K+500段外側車道，請用路人改行內側車道行駛；上午11時至下午1時止，則封閉台61線主線北上27K+000~25K+000段外側車道，請用路人改行內側車道行駛。
北區養護工程分局表示，請用路人行經該路段車輛遵循標誌指示減速慢行，並提前變換車道。
北區養護工程分局提到，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
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