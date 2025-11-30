台61恐怖車禍！休旅車追撞工程車「插入車底」全毀 22歲男當場慘死

記者林意筑／雲林報導

22歲男駕駛休旅車追撞工程車，當場無生命跡象送醫不治。（圖／民眾提供）

台61線西濱快速道路驚傳恐怖死亡車禍！今（30）日下午1時許，22歲張姓男子駕駛白色休旅車，行經雲林麥寮南下路段時，因不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，撞擊力道猛烈，休旅車頭瞬間凹陷變形，張男當場受困車內，警消人員獲報趕抵，立即出動破壞機具將男子救出，發現他胸部骨折、已無呼吸心跳，緊急將其送醫搶救仍救不回。詳細肇事原因正由警方調查中。

據悉，張男當時駕駛白色休旅車，行經台61線南下218公里處時，因不明原因突然追撞上工程車，工程車當場被鏟起，休旅車則卡在工程車下方，車殼鈑金變形、車頭凹陷，現場一片狼藉。警消人員獲報趕抵，發現張男受困在休旅車內，無法動彈，立即以破壞機具將車體破壞進行搶救，約10分鐘後順利將張男救出。

消防員說明，張男被救出時發現他胸部骨折，已無生命跡象，緊急送往雲林長庚醫院急救仍回天乏術。警方初步研判，事故疑與未注意前方施工車輛有關，確切肇事原因仍待進一步釐清。

