台61林口段小貨車閃避停等車流撞護欄 失控追撞2大貨車！駕駛送醫

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

今（16）日上午台61線西濱快速道路林口路段發生連環追撞事故，一輛小貨車疑似未注意前方紅燈停等車流，緊急閃避時先撞上護欄，隨後失控追撞前方2輛大貨車，造成3車事故。小貨車駕駛一度受困車內，經救出送醫後所幸無生命危險，事故一度影響北上車道通行，詳細肇因仍待警方調查釐清。

台61線西濱快速道路林口路段發生連環追撞事故，一輛小貨車疑似未注意前方紅燈停等車流，緊急閃避時先撞上護欄，隨後失控追撞前方2輛大貨車，造成3車事故。（翻攝畫面）

警方指出，事故發生於上午10時許，24歲呂姓男子駕駛小貨車，沿台61線西濱快速道路北上往八里方向行駛，行經16.6公里林口路段時，疑因未注意前方車流因紅燈停等，發現時已反應不及，緊急由內側車道向右閃避。

過程中，小貨車先擦撞路肩水泥護欄，車輛隨即失控，追撞前方由37歲羅姓男子駕駛的大貨車，羅男的大貨車又再波及前方34歲李姓男子所駕駛的另一輛大貨車，形成3車連環追撞事故。

猛烈撞擊導致小貨車車頭嚴重毀損，呂姓駕駛一度受困車內，消防救護人員獲報到場後，立即使用器材協助脫困，呂男意識清楚，隨即送往林口長庚醫院治療，經醫師評估並無生命危險，其餘2輛大貨車駕駛均未受傷。

警方表示，因呂姓駕駛已送醫，酒測值尚待確認，另2名大貨車駕駛酒測值均為0.00mg/L，事故發生後，台61線北上方向外側車道一度封閉，僅開放內側車道通行，林口分局員警到場實施交通疏導，事故於稍晚排除，道路已恢復順暢。

警方提醒，用路人行經快速道路應隨時注意前方車況，保持安全距離，避免因一時分心釀成事故，詳細肇事原因與責任歸屬仍待後續調查釐清。

