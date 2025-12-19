台61火燒車！駕駛下車看右輪…下秒就冒火光

台61線嘉義東石鄉今（19日）上午發生火燒車，據悉一輛載蛤蜊小貨車在路途中發覺右側輪胎有異音，於是下車察看，結果一下車就燒起來了，所幸駕駛及時離開，本案無人員傷亡。

台61火燒車。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣消防局表示，這起事件發生於今早9時，東石鄉台61線南下268公里附近發生車輛火警，抵達後現場為1輛小貨車起火燃燒，立即佈水線將火勢撲滅，本案無人員傷亡，後續交由員警處理。

據悉，小貨車駕駛今早開車從雲林台西出發，載蛤蜊要去台南，路上覺得右側輪胎有異音，停在左側路肩查看，沒想到就燒起來了。

消防局提醒，民眾各式車輛應定期檢查保養，若發現車況有異常時，應即時檢查維修，以免造成火災或交通事故。

