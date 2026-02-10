台61線主線雙向蘆竹路段 今早9點到下午5點路面施工管制

〔記者黃子暘／新北報導〕提醒用路人留意，為辦理動態地磅維護作業，交通部公路局北區養護工程分局表示，中壢工務段預定於今(10)日上午9點至下午5點止，封閉台61線主線雙向外側車道17K+000至18K+000辦理動態地磅修繕作業，請用路人行經該路段時遵守交通指揮，或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

