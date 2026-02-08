台61線口湖休息站年節促銷 春節連假鰻蝦餅、烏魚子爆米花免費試吃

雲林縣政府與台灣在地農經整合協會合作，在口湖休息站，集結10多家在地業者進行促銷活動，春節期間有鰻蝦餅、烏魚子爆米花免費試吃，盼吸引旅客駐足選購。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕春節將至，民眾們紛紛出外採買年貨滿足過節需求，因此雲林縣政府與台灣在地農經整合協會合作，在台61線公路口湖休息站，集結10多家在地烏魚子、鰻魚業者進行促銷活動。協會秘書長吳瑞忠表示，春節期間有鰻蝦餅、烏魚子爆米花免費試吃，盼吸引旅客駐足選購。

口湖休息站是全台第1座台61線的休息站，除有協會兜售超過200樣農特產品外，更有連鎖便利超商進駐，去年兩處合計總營業額超過8500萬元，今年更有望突破單月200萬人次造訪，農經協會相中其驚人量能，在春節前邀請雲林縣約10多家業者，在休息站舉辦促銷活動。

協會在口湖休息站舉辦行銷記者會，縣長張麗善、公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚等人，現場示範創意料理「果漾烏金串」，並端出「龍騰馬躍雙鮮鍋」、烏魚子米糕、蔬果鰻鰻等年菜，年味十足。

吳瑞忠指出，口湖三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」在市場口碑佳，因此加強在休息站行銷，除口湖外，新竹新豐、台中大安等濱海休息站同步之販售，連假更推出免費試吃活動，包含碳烤烏魚子、浦燒鰻魚、烏魚子爆米花及鰻蝦餅，希望讓南來北往旅客品嚐雲林優質水產。

張麗善表示，縣府近年持續整合通路，「雲林良品」已進駐休息站、量販與超市，是年節團圓飯與送禮首選，邀請民眾走一趟幸福61公路，以實際行動支持台灣農漁產品；黃秋揚表示，台61線是連假期間重要疏運幹道，口湖休息站兼具行車休憩與地方特色展售功能，民眾切勿錯過。

