台61線彰化地磅站3/2試營運 6/2起超載取締

（中央社記者鄭維真彰化12日電）台61線西濱快速公路彰化地磅站將於3月2日起試營運，並於6月2日起正式開磅營運，執行超載取締，藉以提升行車安全及道路壽命，逃磅可罰9萬元。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，台61線西濱快速公路中部路段，為苗栗、台中、彰化等中部沿海各工業區重要貨運骨幹，大型重車交通量頻繁，超載重車除威脅用路行車安全，也造成路基路面養護成本提高，並間接影響橋梁壽命。

公路局於台61線漢寶交流道橋下平面道路興建靜態地磅站，並在台61線北上187公里處及南下182公里處設置動態地磅進行科技偵測，藉動態地磅感應裝置與車牌辨識等設備，先篩選疑似超載車輛，並透過資訊可變標誌看板CMS及相關標誌，引導疑似超載車輛進入靜態地磅站過磅。

中區分局表示，此為動態加靜態雙系統的科技化地磅站，提升地磅站運作效率及節省取締成本，可有效遏阻車輛超載，降低超載所導致的交通事故，並提高橋梁結構安全及道路鋪面壽齡。

中區分局指出，彰化地磅站工程去年12月5日竣工，預計今年3月2日上午8時起至6月1日進行開磅宣導及試營運，6月2日起正式開磅營運執行超載取締作業；宣導及試營運期間經動態地磅篩選出的疑似超載車輛，應依資訊可變標誌看板資訊下漢寶匝道進入靜態地磅站。

中區分局提及，據道路交通管理處罰條例，汽車裝載貨物行經設有地磅處所5公里內路段，未依標誌、標線、號誌指示過磅者，可處汽車駕駛人新台幣9萬元罰鍰，並得強制其過磅；其應歸責於汽車所有人時，處汽車所有人罰鍰及記該汽車違規紀錄1次。（編輯：林恕暉）1150212