台61線彰化段水泥護欄不明原因傾倒 3車煞不住連環撞

【記者鮮明／彰化報導】台61線西濱快速道路彰化伸港、和美南下路段，昨（18日）晚有6座水泥護欄不明原因傾倒，造成3輛汽車經過時撞上護欄，輪胎、車身受損。公路局台中工務段獲報後通知工程單位將護欄歸位，研判護欄應先被不明車輛撞擊才會傾倒，進一步調查中。

發生事故的路段正在進行中彰大橋改建工程，施工單位以水泥製成的紐澤西護欄分流車輛，昨晚至少有6個護欄傾倒在車道上，3輛南下的車輛閃避不及連續撞上傾倒的護欄，車頭、底盤分別受損，還有輪胎爆胎，所幸無人受傷。

公路局台中工務段獲報後，立即通知施工單位出動機具將護欄吊回至原位，初步研判可能有大型車輛不慎撞倒護欄，導致後續事故發生，已會同警方進一步調查釐清。

撞上護欄的車輛輪胎破裂。民眾提供

