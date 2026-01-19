台61線彰化段 增設鹿港休息站

台61線西部濱海快速公路有新豐、大安及口湖等3處休息站，彰化縣立委陳秀寳向交通部公路總局爭取在彰化段設置休息站，公路總局評估同意在台61線彰化鹿港段設置休息站，工程已發包，最快可在明年2月開張迎客。

「休息是為了走更長遠的路！」立委陳秀寳指出，為了保障駕駛人的行車安全，避免長時間疲勞駕駛，長途的道路上皆有設置服務區或休息站供駕駛人休息，然而不管是論是國道1號、國道3號還是台61線等都有行經彰化，但是彰化這個位處中部的中繼站卻沒有設置任何休息站。

陳秀寳表示，國道系統行經彰化縣連1個服務區或休息站都沒有，反觀台南，有高達4個服務區及1個休息站，她時常聽到用路人在反映，國道系統在彰化路段留給用路人的，可能只剩塞車的印象，這幾年來她一直向公路總局爭取在台61線彰化段設置休息站，供用路人稍作休息及停留，同時讓在地觀光及產業有推廣的機會。

原本陳秀寳請公路局評估在台61線彰化線西段設置休息站，然公路局與廠商開會後，無廠商有意願經營，再評估後將設置點改為鹿港段，後續由公路局完成公開招標。該休息站的設置點在台61線179公里處，預計民國116年2月開幕。

公路局表示，台61線沿線已有新竹新豐、台中大安及雲林口湖等3處休息站，彰化鹿港段的休息站也將在明年開張迎客，相較於國道1號等高速公路系統服務區的寬敞休息站，台61線的休息站規模較小，都建在台61線高架橋下，小歸小，各項功能都有，絕對可滿足用路人停車、休息、飲食及購物等需求。