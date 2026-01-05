台61線彰化美港公路首宗石虎路殺 恐「一屍兩命」縣府啟動探查防護機制

台61線彰化美港公路，發生首宗「石虎路殺」事件，彰化縣政府立即啟動探查防護機制。（圖：賴清美議員提供）

新年剛過，台61線彰化和美鎮「美港公路」就發生第1起保育類動物「石虎」慘遭路殺的事件；縣議員賴清美接獲通報前往關切時，發現這隻疑似懷有身孕的「母石虎」，已經是口吐鮮血、明顯死亡，依照現場評估，初步認為是遭到疾駛的車輛撞擊、傷重死亡；經通報縣府農業處，已轉送南投「農業部生物多樣性研究所」，進一步解剖調查，希望能釐清「石虎」的真正死因，以及區域性活動的足跡，以利後續展開積極性的保護措施。

賴清美表示，這起路殺「石虎」事件，是5日一早發生在和美鎮美港公路、通往國道3號交流到的路段，有民眾通報發現路邊有一具疑似「流浪貓」的屍體，靠近一看、認為可能是列為保育類動物的「石虎」；經會同具有生態保育專業人士的曾煥燁趕赴現場查看，依已死亡的動物遺體、具有獨特斑點紋路與臉部特徵條紋，當場確認是名列「1級保育類動物」的石虎無誤。

台61線彰化美港公路，發生首宗「石虎路殺」事件，彰化縣議員賴清美呼籲強化生態保護；縣政府立即啟動探查防護機制。（圖：賴清美議員提供）

縣府農業觸動保科長蘇啟懷表示，獲報後立即派員趕赴現場處理，經初步研判，這起「石虎」遭到路殺所發生的台61線路段，緊鄰「烏溪」沿岸，是最新發現「石虎」在縣境內活動的區域；依案發現場研判， 應該是石虎為了覓食，由「烏溪」跨越到台61線，才會不幸被車輛撞擊而慘死；「石虎」遺體已送往「農業部生物多樣性研究所」解剖分析研究；並同步通知台61線道路主管機關「公路總局」，後續將針對案發路段評估相關保護石虎的因應措施，以避免不幸事件再次發生；縣府也再次呼籲用路人，行經「石虎」出沒路段請減速慢行，共同守護「石虎」的生態與安全。（李河錫報導）