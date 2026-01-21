台61線後龍至竹南北上路面改善 24、25日各封閉10小時

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕公路局苗栗工務段將進行台61線西濱快速道路後龍至竹南北上路面改善，預計於24日、25日早上8點至傍晚6點封閉北上主線車道，苗栗工務段提醒，24、25日封閉路段不同，請用路人注意改道行駛。

苗栗工務段將於24日辦理61線89公里至86公里北上主線車道路面刨鋪修補作業，封閉台61線89.1公里(天祥)至86公里(崎頂) 北上路段主線車道，原行駛於該路段所有車輛，請於台61線89.1公里(天祥匝道)匯出，行駛側車道北上，至台61線83公里(內湖匝道)匯入主線，繼續往北行駛。

苗栗工務段於25日刨鋪修補台61線98公里至90公里北上主線車道，屆時封閉台61線98公里 (大山)至95公里(玄寶大橋)北上主線路段，第一階段封閉台61線98公里(大山)至95公里(玄寶大橋)北上主線路段，用路人請於大山匝道匯出，行駛側車道北上，至台61線95公里(玄寶大橋南端)匯入主線，繼續往北行駛。

苗栗工務段25日第二階段封閉台61線94.3公里(玄寶大橋北端) 至90.5公里(龍江街口) 北上路段主線車道，原行駛於該路段車輛請於玄寶大橋北端匯出，行駛側車道北上，至台61線90.5公里(龍江街口)匯入主線，繼續往北行駛。

