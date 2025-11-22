台61線新北段高架化 動工
記者蔡琇惠∕新北報導
台六一線西濱公路平交路口立體化工程新北段二十二日舉行動工典禮，由中央投入超過二百七十七億元推動新北至苗栗段平交路口立體化工程，新北市副市長朱惕之代表出席時表示，工程預計一一八年完工後將大幅提升用路安全，改善地方交通發展，對林口及北海岸地區具重要意義。
台六一線西濱公路為國道一號及三號的重要替代道路，可有效分擔國道車流、紓解連假壅塞，也是全台最長的快速公路，串聯沿海港口、工業區、觀光景點及濕地，兼具交通、產業與旅遊功能。本次立體化工程共改善二十三處，其中新北市共有林口區下福里及東華路兩處號誌化平交路口辦理高架化，預計於一一八年完工。
朱惕之指出，下福里與東華路兩處平交路口高架化後，將徹底消除快速公路車流與地方交通交織的衝突點。此外，立體化後不需停等紅燈，通勤時間更穩定，對林口｜淡水｜北海岸地區的就學、通勤與生活便利性均有實質改善。
在觀光休閒部分，交通局長鍾鳴時表示，中央目前推動「環島自行車道升級計畫」，新北市也將全力配合推動。台六一線高架化後，沿線空間可串聯目前的自行車道斷鏈路段，改善瓶頸、提升安全，帶動北海岸自行車旅遊廊帶發展，強化地方觀光與休閒經濟動能。
