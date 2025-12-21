台61線橋下死亡車禍！轎車左轉擊落直行機車 22歲男騎士噴飛斷魂

記者林意筑／苗栗報導

男騎士與左轉轎車發生碰撞，重傷送醫不治。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣苑裡鎮驚傳死亡車禍！昨（20）日晚上10時許，22歲李男騎機車行經台61線西濱公路高架橋下道路時，因不明原因與一輛轎車發生碰撞，撞擊力道猛烈，機車嚴重毀損，車體支離破碎，警消人員獲報前往，緊急將李男送醫搶救，但經院方治療仍因傷重不治。至於詳細事故原因仍待調查釐清。

據了解，昨晚10時許，李男騎機車行經苑裡鎮西平里出水路與西濱高架橋下道路口時，23歲徐男剛好駕駛轎車從對向南下車道左轉，李男疑似閃避不及，雙方發生碰撞，李男當場連人帶車被撞飛，徐男見狀立即通報警消人員到場。救護人員趕抵後，緊急將李男送醫搶救仍不治。

