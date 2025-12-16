台61線砂石車失控猛撞 小貨車翻覆卡護欄南下塞爆2小時

砂石車變換車道疑打滑失控，38歲駕駛受傷送醫、警方釐清肇因。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市台61線快速道路再傳驚險交通事故，16日上午8時50分許，上班尖峰時段，一輛砂石車行經台61線南下41公里、桃園市觀音區路段時，準備從外側車道切換至內側車道，未料過程中車輛疑似因不明原因突然打滑，當場失控，直接撞上行駛在前方內側車道的一輛小貨車，瞬間造成猛烈碰撞。

遭撞擊的小貨車不敵衝擊力道，當場翻覆，車體嚴重扭曲變形，並被砂石車硬生生夾在內側護欄與車身之間，現場畫面怵目驚心。38歲郭姓小貨車駕駛受困車內，所幸仍有意識，經消防人員協助脫困後，立即送往醫院治療，詳細傷勢仍待院方進一步評估。

警方獲報後迅速趕抵現場，除立即進行交通管制與疏導外，也對雙方駕駛實施酒測，結果顯示46歲賴姓砂石車駕駛及郭姓小貨車駕駛酒測值皆為0，初步排除酒駕因素。至於是否因路面濕滑、車速過快、操作不當或其他機械因素導致車輛打滑，仍有待後續事故鑑定進一步釐清。

由於事故車輛占據內側車道，加上清理與拖吊作業耗時，導致台61線南下車流一度回堵長達約2小時。有網友在社群平台提醒用路人，若提前於桃園科技工業區交流道改道，才能避開車陣，否則恐怕「一塞就是好幾十分鐘」。直到上午10時50分左右，事故現場完全排除，南下車流才逐漸恢復順暢。

警方也呼籲大型車輛駕駛，行駛快速道路時務必注意車速與變換車道時機，特別是在交通流量大的時段，更應保持安全距離，避免類似事故再次發生，危及自身及其他用路人的生命安全。

