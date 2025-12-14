台61線西濱公路驚見馬奔馳 駕駛閃避不及撞上受傷

昏暗的車道上，突然有2匹馬奔馳而過，馬蹄聲格外清晰，這個地點位於西濱快速公路苗栗後龍北上路段。13日傍晚5時許，警方先接到報案，有2匹馬在快速公路上奔跑，但隨即又接獲通報，有車輛和馬匹在同路段發生車禍。

苗栗縣外埔派出所所長呂建基說明，「北上98.6公里處，發生自小客車與馬匹碰撞事故，警方到場初步了解，張姓男子駕車行經該路段，疑因閃避不及撞上馬匹。」

警方表示，當時有不少民眾在該路段看到這2匹馬。警消趕到車禍現場，發現轎車車頭嚴重受損，所幸張姓駕駛只有受到輕傷，現場初步處置後送醫檢查，車上另外2名乘客則無大礙。

廣告 廣告

不過被撞的馬匹已經倒地死亡，警方也在附近發現另一匹馬，通知附近馬場的飼主帶回。

苗栗縣後龍消防分隊隊員李杰儒指出，「車輛左前方凹陷損毀，車主本人臉上及左手指有約1公分的撕裂傷。」

記者詢問，「那個開車的人有怎樣嗎？」馬匹飼主回應，「我不知道，我等一下要去派出所做筆錄。」

飼主向警方表示，是因為沒有綁好才讓馬跑出去，警方將依《道交條例》開罰。但其實這樣的狀況已非首次，今（2025）年3月中，這名飼主的4匹馬也脫逃跑上西濱快速公路，引起騷動，飼主是否涉及管理不當或違規情事，警方將函請主管機關查處。