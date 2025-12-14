台61線西濱驚見「2匹馬狂奔」！ 駕駛閃避不及1馬死、1人傷

台61線西濱驚見「2匹馬狂奔」。（圖／Threads@29zhiii提供）

不少駕駛於昨（13）日傍晚行經台61線西濱快速道路時，目擊2匹馬在快車道上狂奔，隨後1輛轎車疑似閃避不及撞上。其中1匹馬慘死路中，該名駕駛則為臉部與眼睛受傷，隨即送醫治療，所幸無生命危險。警方經查後發現附近有養馬場，聯繫上飼主後將釐清相關肇事責任。

苗栗縣竹南分局外埔派出所指出，13日傍晚5點多至晚間6點左右，先是有民眾通報台61線後龍鎮路段有2匹馬在車道上奔跑，警方接獲通報後立即派員趕往現場處理，並準備進行交通管制與疏導。然而沒隔多久，警方再度接獲通報，指有車輛在台61線北上98.6公里處與馬匹發生嚴重碰撞。

警方說明，一名56歲張姓男子當時駕駛自小客車北上行駛，途中突然有一匹馬從前方竄出，張男因閃避不及撞上。該輛車車頭與擋風玻璃嚴重受損；該匹馬不幸死亡，張男則因撞擊受力，臉部及眼部出現擦挫傷，被送往醫院治療；車上另外2名乘客無大礙。

員警到場後立即實施交通管制，並通報相關單位協助處理死亡馬匹後續事宜。至於另一匹未遭撞擊的馬，經警方在事故地點附近發現馬場並聯繫到飼主，由飼主帶回安置。

警方表示，詳細肇事原因仍有待進一步釐清，至於該飼主是否涉及管理不當或違反相關規定，將函請主管機關依法查處。警方也提醒用路人，行駛快速道路時應隨時留意前方路況，特別是夜間務必減速慢行，以確保行車安全；動物飼主應妥善管理及看管動物，避免動物誤闖道路，不僅危及用路人安全，也可能造成動物傷亡。

台61線西濱驚見「2匹馬狂奔」。（圖／翻攝自臉書後龍大小事）

