台61線西濱3連撞！ 「第2車駕駛」下車遭追撞骨折
彰化縣 / 綜合報導
台61線西濱快速道路彰化鹿港路段，昨（ 16）日深夜 發生驚悚連環車禍，3輛轎車追撞，造成一名男駕駛傷勢嚴重，一輛轎車自撞打轉，逆向停在路邊，被後方兩輛轎車追撞，其中一名駕駛下車查看車況，被後方開過來的轎車追撞，撞到骨折緊急送醫。
白色轎車失控撞上外側護欄，零件四散噴飛，因為撞得太大力，轎車又彈到車道上，撞到左邊的轎車，白色轎車撞車前，還差一點撞上在路上指揮的駕駛，駕駛要用跑的才閃過轎車，接著又有一輛轎車，疑似因為看不清楚，開過來時，來不及煞車撞上去。
車禍發生在16日深夜11點多，台61線西濱快速道路，彰化鹿港路段光線昏暗，有3輛車撞成一團，先是這輛轎車，疑似因為視線不良自撞外側護欄，轉了180度逆向停在內車道上，接著，第2輛車開過來撞上第1輛車，50歲陳姓駕駛下車查看，沒想到第3輛車又撞上來連撞2車，再猛撞陳姓駕駛，造成陳姓駕駛，後腦勺、臉部撕裂傷，手腳骨折。
彰化鹿港交通分隊小隊長施義宏說：「第二台車駕駛下車查看車損時，遭第三台車追撞，本事故導致兩人受傷。」這件車禍造成2人受傷，其中傷勢最嚴重的就是第2輛車的陳姓駕駛，他被緊急送醫治療中，車禍原因，警方正在釐清中，也因為3車連撞，造成交通一度中斷。
