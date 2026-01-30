台61線遇「黑色桶狀物」掉落 後方駕駛驚險閃過

桃園市 / 綜合報導

昨(29)日下午1點多，有駕駛行駛在桃園台61線西濱快速道路，但開在前方的車，載著好幾個黑色桶狀物，其中一個掉了下來，讓他嚇壞了。

這個桶狀物就這樣滾到快速道路，後方駕駛緊急閃躲，所幸沒有被波及，驚險畫面公布後，許多網友說，真的是太危險了。

原始連結







