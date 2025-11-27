台61線違停亂象 陳家琪爭取2大對策淨空路肩保行安

248251127a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳家琪長期關注被譽為「全台最長快速公路」的台61線（西濱快速公路）在八里區的交通安全問題。鑒於此路段大型貨車頻繁進出，加上車斗違規佔用路肩，導致交通事故頻傳，嚴重威脅用路人安全。陳家琪聽見了鄉親們的擔憂，日前立即會同相關單位進行現場會勘，並爭取到2項關鍵的改善對策。

陳家琪指出，長期以來台61線的違停亂象已成為道路安全隱患。為根除鄉親們長期的安全疑慮，她立即行動，日前會同八里區下罟里汪金傳里長，以及交通局、工務單位等相關部門進行現場會勘，強力協調解決方案。

經過現場積極研議與強力協調，敲定第1項關鍵對策是「全面劃設紅線，確保路權」。針對從匝道至台北港入口的雙向道路側，將全面劃設紅線。此舉將嚴格禁止任何車輛違規停放，徹底淨空路肩，讓行車空間回歸安全與順暢。

第2項關鍵對策，陳家琪要求交通局立即研議規劃「台61橋下空間作為專屬路外停車場」。交通局應集中有效管理目前恣意停放的車輛，從根本上解決道路雜亂問題，實現分流管理。

陳家琪強調，會勘不是終點，解決問題才是目標。她將持續緊盯這2項改善措施的落實進度，直到台61線的交通亂象徹底終結，用實際行動守護鄉親的交通安全與權益。

