台61線驚見「馬匹闖入」！ 轎車閃避不及馬慘被撞飛亡

台61線西濱快速道路苗栗後龍路段昨（13）日傍晚發生馬匹闖入事故。（翻攝自臉書社團後龍大小事）

台61線西濱快速道路苗栗後龍路段昨（13）日傍晚發生馬匹闖入事故。傍晚6時左右，有民眾通報路段上出現2匹馬奔跑，一輛自小客車因閃避不及，撞上其中一匹馬，導致馬匹當場死亡，駕駛臉部、眼睛受傷送醫。

苗栗縣警察局竹南分局表示，昨晚接獲通報後立即派員前往，張姓男駕駛載著2名乘客行經台61線北上98.6公里處時，前方突然有馬匹出現，來不及閃避直接撞上。撞擊力道猛烈，造成車輛左前方嚴重受損，張男臉部及眼部擦挫傷，所幸意識清楚送醫治療，車上2名乘客均無大礙。

遭撞擊的馬匹當場死亡，警方到場後先行實施交通管制並疏導車流，隨後在附近發現另一匹馬，已聯繫飼主帶回安置。警方指出，肇事馬匹疑為附近馬場飼養，已循線通知飼主到案說明，並將函請相關主管機關，釐清是否涉及管理不當或違規情形，依法裁處。

