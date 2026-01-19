台61線鹿港休息站2027年2月可望開幕 陳秀寳盼推廣在地觀光產業 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

台61線西濱快速道路，因是全台最長快速道路，被戲稱「窮人的高速公路」，近年隨著用路人增加，交通部公路局在新竹、台中、雲林設公路休息站，近日傳出下一座落腳彰化。立委陳秀寳今（19）日指出，公路局已辦理鹿港休息站的公開招標，且有廠商順利得標，目前正辦理細部設計，預計2027年2月休息站可望開幕。

陳秀寳指出，台61線自新北市八里區到台南市七股區，是台灣最長快速公路，目前已有新竹新豐、台中大安，以及雲林口湖設休息站。彰化縣為中部地區的重要交通樞紐，境內高速公路及快速道路交通繁忙，但包括國道一號、國道三號與台61線，都沒有休息站供駕駛稍作休息及停留，也讓在地觀光及產業少了一個推廣的機會。

陳秀寳表示，原先請公路局評估線西段設置休息站，然公路局與廠商開會後，無廠商有意願經營；並建議將設置點為改為鹿港。後續由公路局辦理公開招標，亦有廠商順利得標，預計2027年2月休息站可望開幕。

公路局表示，通常高速公路在興建時會同步規劃服務區，但公路休息站需另外找點，且要考量到匝道出入口的安全與便利性，以及橋下的腹地大小，限制較多。

公路局進一步說明，雖然公路休息站不像國道休息站空間寬廣，但「麻雀雖小，五臟俱全」，可滿足民眾停車、飲食、休息等需求，還會販賣推廣在地農漁產品。許多地方政府都表態爭取設置公路休息站，公路局將持續尋找合適地點，並透露下一站可能落腳彰化。

照片來源：取自陳秀寳臉書

