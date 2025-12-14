台61線「雙馬狂奔」被撞死！車道上追逐被撞飛…「1馬倒地」濺血亡

記者吳泊萱／苗栗報導

台61線苗栗後龍鎮路段發生馬匹亂入車禍，1匹馬遭撞擊當場死亡。（圖／翻攝後龍大小事臉書）

台61線西濱快速道路苗栗後龍鎮路段發生馬匹撞擊事故，昨日（13日）傍晚5時許，2匹馬闖入快速道路奔跑，由於當時天色昏暗，一名張姓男子駕車路過時，因閃避不及碰撞馬匹，造成1匹馬倒地死亡，張男也因車頭毀損造成臉部、眼部受傷送醫。目前警方已循線找到飼主，正在釐清是否涉及管理不當或違規情事，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

2匹馬在台61快速道上追逐奔跑，嚴重影響通行安全。（圖／翻攝黑色豪門企業）

13日傍晚5時許，台61線苗栗後龍鎮北上路段，突然出現兩匹馬在車道上狂奔，只見雙馬一下左、一下右，在車道上逛大街，路過車輛見狀紛紛打亮雙黃燈、減速慢行，場面險象環生。正當警方接獲報案，趕往現場處理途中，就發生碰撞事故。

一名張姓男子開車行經北上98.6公里大山路口附近時，疑因視線昏暗加上閃避不及，一頭撞上行走於快速道路上的馬匹，猛烈撞擊導致其中1匹馬當場倒地死亡，張男車輛嚴重毀損，左側車身及車頂凹陷變形，張男臉部、眼部擦挫傷送醫，幸好車上另外2名乘客均未受傷。

台61線苗栗後龍鎮路段發生馬匹亂入車禍，1匹馬遭撞擊當場死亡。（圖／翻攝畫面）

警方表示，肇事馬匹是附近馬場飼養的馬隻，事後已循線找到飼主，並通報相關單位協助處理，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。另外，飼主是否涉及管理不當或違規情事，後續也已函請相關主管機關依法查處。

