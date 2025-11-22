台61線23路口立體化工程 動土

台61線西濱公路平交路口立體化工程22日舉行動土祈福典禮，行政院長卓榮泰（左三）、新北市副市長朱惕之（右三）、新北市交通局長鍾鳴時（右二）出席，工程預計民國118年底完工。（高鈞麟攝）

台61線西濱快速道路新北市至苗栗縣有23處平交路口具衝突風險，交通部公路局計畫採高架立體化改善，22日舉行動土祈福典禮，行政院長卓榮泰、新北市副市長朱惕之親自出席，工程預計民國118年底完工，車輛通行時間減省約15分鐘、肇事件數每年約減少38％。卓榮泰致詞表示，未來可串聯北台灣重大交通建設，建構完整交通廊道。

台61線為國道1號及3號的重要替代道路，可有效分擔國道車流、紓解連假壅塞，也是全台最長的快速公路。立體化工程共改善23處，新北路段高架跨越林口區下福里及東華路2處路口，中央投入逾277億元，通車後可提升用路人安全、減少號誌停等、提升交通運轉效率。

廣告 廣告

卓榮泰指出，改善工程具有雙重意義，第一是採高架立體化方式改善新北市至苗栗縣路段平交路口，未來行經車輛不需在路口等待紅綠燈，提升行車效率及用路安全；第二則是串聯北台灣重大交通建設，如台北港、淡江大橋、桃園國際機場，建構北部地區完整的交通廊道。

卓表示，每逢連假或年節期間，交通部總會宣導，民眾可利用台61線作為國道1號、3號替代道路。未來用路人南來北往除國1、國3之外，還有台61線快速道路。

朱惕之說，下福里與東華路2處平交路口高架化後，將徹底消除快速公路車流與地方交通交織的衝突點，長年以來的通行安全風險可望大幅降低，家長接送孩童、長者騎車或步行等通行安全明顯提升。

朱惕之表示，立體化之後不需停等紅燈，通勤時間更穩定，對林口—淡水—北海岸地區的就學、通勤與生活便利性均有實質改善。

關於觀光休閒部分，新北市交通局長鍾鳴時說，台61線高架化後，沿線空間可串聯目前的自行車道斷鏈路段，改善瓶頸、提升安全，帶動北海岸自行車旅遊廊帶發展。此外，交通局將嚴格把關施工單位提送交通維持計畫，並協助交通引導與地方持續溝通，盡可能降低對居民生活的影響，確保工程如期如質推動。