台61線23路口立體化工程 動土
台61線西濱快速道路新北市至苗栗縣有23處平交路口具衝突風險，交通部公路局計畫採高架立體化改善，22日舉行動土祈福典禮，行政院長卓榮泰、新北市副市長朱惕之親自出席，工程預計民國118年底完工，車輛通行時間減省約15分鐘、肇事件數每年約減少38％。卓榮泰致詞表示，未來可串聯北台灣重大交通建設，建構完整交通廊道。
台61線為國道1號及3號的重要替代道路，可有效分擔國道車流、紓解連假壅塞，也是全台最長的快速公路。立體化工程共改善23處，新北路段高架跨越林口區下福里及東華路2處路口，中央投入逾277億元，通車後可提升用路人安全、減少號誌停等、提升交通運轉效率。
卓榮泰指出，改善工程具有雙重意義，第一是採高架立體化方式改善新北市至苗栗縣路段平交路口，未來行經車輛不需在路口等待紅綠燈，提升行車效率及用路安全；第二則是串聯北台灣重大交通建設，如台北港、淡江大橋、桃園國際機場，建構北部地區完整的交通廊道。
卓表示，每逢連假或年節期間，交通部總會宣導，民眾可利用台61線作為國道1號、3號替代道路。未來用路人南來北往除國1、國3之外，還有台61線快速道路。
朱惕之說，下福里與東華路2處平交路口高架化後，將徹底消除快速公路車流與地方交通交織的衝突點，長年以來的通行安全風險可望大幅降低，家長接送孩童、長者騎車或步行等通行安全明顯提升。
朱惕之表示，立體化之後不需停等紅燈，通勤時間更穩定，對林口—淡水—北海岸地區的就學、通勤與生活便利性均有實質改善。
關於觀光休閒部分，新北市交通局長鍾鳴時說，台61線高架化後，沿線空間可串聯目前的自行車道斷鏈路段，改善瓶頸、提升安全，帶動北海岸自行車旅遊廊帶發展。此外，交通局將嚴格把關施工單位提送交通維持計畫，並協助交通引導與地方持續溝通，盡可能降低對居民生活的影響，確保工程如期如質推動。
其他人也在看
行政院長卓榮泰出席台61線路口動土典禮 (圖)
行政院長卓榮泰（左5）22日參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮，與出席貴賓一同合影。中央社 ・ 1 天前
預計118年完工 台61線平交路口立體化新北段動工
【民眾新聞葉柏成新北報導】台61線西濱公路平交路口立體化工程新北段今（22）日舉行動工典禮，由中央投入超過27 […]民眾日報 ・ 1 天前
西濱高架化利弊？專家看好安全提升 提醒「景觀衝擊、噪音震動」
台61線西濱公路高架化議題持續延燒，外界長期把西濱稱為「窮人的高速公路」，面對中央推動新北至苗栗段23處平交路口立體...聯合新聞網 ・ 1 天前
行政院長卓榮泰參加台61線路口動土祈福典禮 (圖)
行政院長卓榮泰22日赴新北林口參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮。中央社 ・ 1 天前
首座國家檔案館坐落林口 開館引人潮朝聖"國家記憶庫"
財經中心/陳致帆、胡崇恩 新北報導首座國家檔案館正式在林口開館，啟動儀式一亮相，現場人潮湧入。從乒乓球闖關、檔案小教室到文創市集，開館嘉年華熱鬧登場，也讓民眾第一次近距離走進「國家記憶庫」。民視 ・ 1 天前
金馬62 卓榮泰：政府作後盾讓台灣故事被世界看見
（中央社記者楊堯茹台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中央社 ・ 1 天前
板橋垃圾處理廠轉型 擬建社宅
板橋垃圾處理廠土地使用率低，地區整體環境品質低落，新北市城鄉局配合板新地區供水改善計畫配水池設置需求，透過都市計畫專案檢討變更，已於民國114年11月21日經新北市都市計畫委員會審議通過，將送內政部都市計畫委員會審議。計畫範圍面積達14.86公頃，市府實質取得開闢約6.59公頃公共設施用地，預計興建580戶社會住宅。中時新聞網 ・ 1 天前
卓榮泰：盼串聯台鐵觀光列車 推升內需、連結國際
（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園富岡鐵道藝術生活節今天開幕，行政院長卓榮泰出席時表示，希望串聯台鐵的觀光列車提升鐵道觀光量能、吸引國內外觀光客，推升內需和經濟成長外，也成為台灣跟國際連結的一部分。中央社 ・ 1 天前
阿公竟教「3歲孫子」抽菸！ 路人傻眼：一看就是老菸槍
香港一名陳姓女子，昨天（11月22日）在路邊看到一位老翁帶著年約3歲的男童抽菸，她說一看孩子抽菸、彈菸灰的樣子，就知道男童已經不是第一次抽菸。有路人經過忍不住問老翁為什麼要給孩子抽菸，老翁還說只是給孩子抽好玩的。鏡報 ・ 14 小時前
向侯友宜拉票？卓榮泰：政院版財劃法新北分配款六都最高
《財政收支劃分法》修正案引發中央、地方爭論，行政院日前推出政院版提案，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，若依政院版本計算，新北市統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多，呼籲立法院能重新審慎看待院版。中天新聞網 ・ 1 天前
桃園富岡鐵道藝術生活節開幕（2） (圖)
行政院長卓榮泰（左）22日下午在桃園市長張善政（右）陪同下，至楊梅出席富岡鐵道藝術生活節開幕活動。中央社 ・ 1 天前
政院版財劃法將送立院 卓榮泰喊話盼獲支持
行政院會20日通過政院版財劃法修法草案，行政院長卓榮泰今天(22日)表示，期盼立法院支持政院版財劃法，延續賴清德總統「均衡台灣」的發展理念，強化地方自治精神，提升中央跟地方的夥伴關係。 朝野因財劃法修法攻防不斷。行政院版本20日出爐，草案將送立法院審議。 行政院長卓榮泰22日出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮。 卓榮泰致詞時表示，政院近期提出財劃法，首重國家均衡發展，提升中央地方夥伴關係，他說：『(原音)中央地方充分地合作，我們才能將軌道、高速公路、快速道路、醫療、文化全部的建設起來。這也是我們最近行政院所提出的中央財政收支劃分法，讓中央有能力來調節各縣市的所需，讓縣市也有自己充裕的自主財源，能夠來決定自己縣市該有的建設方向，希望以後中央地方就是朝這個共同的方向來發展。』 卓榮泰也向新北市喊話，根據政院版財劃法，以人口數、土地面積計算，新北市的統籌分配稅款跟一般性補助款，增加數將是六都最高。 他進一步指出，政院希望全台22個縣市能均衡發展，而不是將資源、發展重點集中在六都，延續賴清德組統強調「均衡台灣」的精神。他期盼爭取立法院支持，重新審視政中央廣播電台 ・ 1 天前
台鐵藍皮解憂號進站 (圖)
行政院長卓榮泰22日下午在桃園市長張善政陪同下，至楊梅出席富岡鐵道藝術生活節開幕活動，兩人在台鐵桃園車站搭乘「藍皮解憂號」至富岡車站，不少鐵道迷也在月台上捕捉火車進站時的畫面。中央社 ・ 1 天前
籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北統籌分配款增加六都最多
台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段，今（22日）在林口舉行動土儀式。行政院長卓榮泰出席主典，並再次提及政院版財劃法。他強調，政院提出的財政收支劃分法旨在調配各縣市均衡發展，並提升地方自主財源，依院版計算，調整人口與土地權重後，新北在統籌分配稅款與一般性補助將是六都中最高自由時報 ・ 1 天前
川普提「28點烏俄停火方案」逼烏國全讓步 澤倫斯基：失去尊嚴
美國總統川普提出的烏俄停火方案，內容完全偏袒俄羅斯，烏克蘭卻遭川普下了最後通牒，烏克蘭總統澤倫斯基21日正式回應，表示這是國家史上最艱難時刻，「不是失去尊嚴，就是失去重要夥伴美國」。根據這份「28點終台視新聞網 ・ 1 天前
AI功耗攀升》奇鋐、台達電 強攻液冷散熱
AI伺服器功耗曲線急遽攀升，從GB200、GB300的TDP（熱設計功耗）不斷突破，到新一代ASIC加速器陸續從氣冷轉向液冷散熱。法人分析，液冷生態系正從單一零件競爭，拓展為橫跨伺服器、機櫃到機房設備的完整熱管理系統，推動奇鋐、台達電在散熱架構中的戰略位置同步提升。工商時報 ・ 1 天前
只能控一台無人機就落伍了！中科院長李世強曝國防AI核心：一人操控多武器
為提升AI在國防科技領域的應用能量，國家中山科學研究院配合今年台南資訊展，在大台南會展中心舉辦「第十屆神盾盃資安競賽」、「2025國防AI應用創新競賽」及「2025國防AI應用創新論壇」等系列活動，邀集產、官、學界及青年學子共同參與。期盼透過多面向的專業交流與實作成果，進一步強化AI對軍、民科技發展的助益。 論壇邀請國安會諮委李育杰、數發部前部長黃彥男、華碩......風傳媒 ・ 9 小時前
違規撤單率攀升 北市警持續提升執法品質 (圖)
台北市議員汪志冰表示，北市汽機車違規案平均每年約106萬件，申訴案約1.9萬件，撤單率逐年攀升。北市交通大隊回應持續提升員警執法品質。圖為警方執勤狀況。中央社 ・ 1 天前
違規申訴撤單率攀升 北市警：持續提升執法品質
（中央社記者劉建邦台北22日電）議員發現台北市汽機車違規案平均每年約106萬件，但申訴撤單率逐年攀升，執法品質遭民眾質疑。台北市交通大隊今天表示，針對違規行為精準執法，將持續提升員警執法品質。中央社 ・ 1 天前
北市禮讓行人標準模糊 罰單申訴多
為洗刷行人地獄之名，北市推動「還路於民」政策，不過國民黨議員汪志冰指出，汽機車違規罰單中，「未減速慢行禮讓行人」申訴率奪冠、撤單率第2，執法品質受到質疑。北市警察局回應，將持續加強教育員警，對舉發案件違規事實從嚴審核，申訴從寬認定，另發函警政署，盼中央提供明確執法標準，保障民眾權益。中時新聞網 ・ 1 天前