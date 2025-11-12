台61蘆竹路段辦理施工 11/17晚間起封閉2車道
為辦理路面改善作業，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段預定於114年11月17日晚間21時起至隔日上午6時止，於台61線主線16K+600~19K路段辦理封閉車道施工作業。
北區養護工程分局針對施工路段交通管制方式說明，11月17日晚間21時起至11月18日凌晨1時，封閉台61線北上16K+600~19K路段，屆時欲前往林口方向之用路人，於19K(蘆竹)下匝道改道台15線平面道路行駛，於16K+500返回主線車道行駛，車行時間約增加3分鐘；11月17日晚間23時起至11月18日上午6時，封閉台61線南下16K~19K路段，屆時欲前往大園方向之用路人，於15K+800改道台15線平面道路行駛，後於19K返回主線車道行駛，車行時間約增加3分鐘。請用路人行經該路段減速慢行及遵照交維設施指示通行，以維行車安全，造成不便，尚祈見諒。
相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-8687-5114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
