台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男送醫不治

社會中心／雲林報導

22歲男駕駛休旅車追撞工程車，當場無生命跡象送醫搶救。（圖／民眾提供）

台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

警消於11月30日下午13時56分接獲報案，指台61線南下218公里處發生休旅車追撞工程車事故，隨即派員前往處理；到場後，驚見工程車當場整個被鏟起，休旅車則卡在工程車下方，車殼鈑金變形、車頭凹陷，車體零件散落一地，現場一片狼藉。

由於張姓駕駛還受困在休旅車內、無法動彈，消防人員馬上以破壞機具將車體破壞協助脫困，經過約10分鐘後，雖順利將張男救出，但發現人胸部骨折且已無呼吸心跳，馬上將人送往雲林長庚醫院急救，但最終依舊回天乏術。

警方初步研判，此次事故疑與未注意前方施工車輛有關，至於確切肇事原因，仍待進一步調查釐清。

