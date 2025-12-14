台61驚現「2馬狂飆」1匹遭撞亡 高速競逐畫面曝光！

生活中心／江姿儀報導



苗栗縣台61線（西濱快速道路）後龍路段，昨（13）日傍晚2匹馬突然亂入快速道路，直接奔馳、競逐。雖然馬速度不快，但嚴重影響車輛通行，還發生一起車禍。1名駕駛不慎撞上其中1匹馬，導致馬兒當場死亡，而駕駛也受傷送醫。警方已通知馬匹飼主到案說明，以調查是否存在飼養管理不當或違規等行為，事故原因仍有待進一步釐清。





台61驚現「2馬狂飆」1匹遭撞飛倒地亡 競速畫面曝光網歪樓：已超速！

昨（13）日下午5時，2匹馬闖進台61線苗栗後龍路段，在路上馳騁，還變換車道追逐。（圖／民視新聞）

據了解，昨（13）日下午5時許天已黑，台61線苗栗後龍路段，北上98.6公里處突然出現2匹馬，馬兒一前一後在路上馳騁，還在僅有2線道的路面變換車道追逐。經過駕駛都放慢速度、閃燈躲避，雙黃燈警示周遭車輛，以防碰撞事故。竹南分局獲報後，派員趕往現場處理，沒想到警方出勤途中，意外已先發生。

1名駕駛來不及閃，撞上其中1匹馬，造成馬兒倒地亡，而車輛受損，駕駛也因輕傷送醫。（圖／民視新聞）

1名駕駛來不及閃開，直接撞上其中1匹馬，造成馬兒倒地亡。猛烈撞擊導致車輛擋風玻璃破裂、左前方車身嚴重變形、左側車頭全撞爛，駕駛也因臉部、眼部輕傷送醫。事故發生後，外埔派出所員警趕抵現場，管制交通、疏導車流，而另一匹未受撞擊的馬則在事發地點附近被警方找到。目前警方已聯繫馬兒主人到案說明，將進一步查明是否涉及管理疏失或相關違法情形，至於事故發生的真正原因，仍需後續調查才能釐清。





相關畫面被上傳至臉書公開社團「後龍大小事」，超過5萬次瀏覽，網友歪樓留言「馬路上真的有馬」、「名副其實的馬路！」、「有生命的房車」、「馬年到」、「明年馬年行大運」、「兩台寶馬在競飆！已超速～」、「馬路應該給馬通行，無誤！」、「馬年快到了！」。

原文出處：台61驚現「2馬狂飆」1匹遭撞飛倒地亡 競速畫面曝光網歪樓：已超速！

