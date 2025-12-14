台61「雙馬亂入」被撞死！肇事馬場是累犯…3月才因「4馬趴趴走」惹議

記者吳泊萱／苗栗報導

台61線苗栗後龍鎮路段發生馬匹撞擊車禍，肇事馬隻來自附近農場。（圖／翻攝畫面）

昨日（13日）傍晚5時許，台61線西濱快速道路苗栗後龍鎮路段發生馬匹撞擊事故，2匹馬亂入快速道路，其中1匹馬遭路過車輛撞擊，當場倒地慘死，罕見事故引發熱議。據了解，該馬匹是附近馬場所飼養，早在今年3月15日就曾發生過馬匹亂跑事件，當時平安收場，沒想到時隔9個多月，相同場景再次上演，卻引發重大車禍，也讓馬場管理問題再次浮上檯面。

台61線苗栗後龍鎮路段發生馬匹撞擊車禍，造成1匹馬死亡、駕駛受傷。（圖／翻攝後龍大小事臉書）

13日傍晚5時許，台61線北上98.6公里大山路口附近發生罕見車禍，轎車撞上亂入快速道路的馬匹，猛烈撞擊導致1匹馬倒地死亡，轎車駕駛張男臉部、眼部受傷送醫，幸好車上另外2名乘客均未受傷，警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。

肇事馬場早在今年3月就曾發生過馬匹偷跑事件，當時4匹馬在台61逛大街，引發熱議。（圖／資料照）

據了解，該馬匹是附近農場所飼養，早在今年3月15日，該馬場就曾發生馬匹亂跑事件，當時馬場內4匹馬，疑因沒綁好，集體逃脫，跑到台61上狂奔，李姓飼主趕緊騎機車追趕馬群，最後順利將馬匹帶回馬場，並未釀成車禍。當時飼主被依《道路交通管理處罰條例》第84條，疏縱禽、畜或寵物，妨害交通，開罰600元。

對於農場內的馬匹二度偷跑，又引發車禍事故，李姓飼主只表示馬已經死了。（圖／翻攝畫面）

沒想到，時隔9個多月，同樣狀況再次上演，馬場內2匹馬又偷跑到台61上，但這次卻發生重大車禍，其中1匹馬與車輛發生碰撞，造成馬死、車損及駕駛受傷慘劇。而在故事發生後，李姓飼主坦承馬匹偷跑，但不願透露事發原因，只表示馬已經被撞死了，目前相關單位正在釐清飼主是否有不當疏失。

竹南分局提醒，用路人行駛快速道路應隨時注意前方路況，夜間行車務必減速慢行；另呼籲飼主應妥善管理及看管動物，避免動物誤入道路，危及用路人與動物自身安全。

