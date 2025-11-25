台62線延伸宜蘭可行性評估核定 1845億串聯北東科技廊帶

行政院正式核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭」可行性評估，這條全長約45公里、總經費約1845億元的快速路廊，將補上宜蘭長期缺乏的聯外交通。（交通部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

行政院正式核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭」可行性評估，這條全長約45公里、總經費約1845億元的快速路廊，將補上宜蘭長期缺乏的聯外交通。行政院公共工程委員會主委陳金德指出，此案可提升道路安全與貨運效率；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳則強調，這將打破交通瓶頸，為宜蘭產業與觀光發展建立堅實基礎。

陳金德表示，台62線延伸宜蘭將從新北瑞芳銜接國1及國5礁溪路段，補上目前高度依賴雪隧、但大貨車無法通行，及台2線與台9線運輸效率低下的缺口。他指出，此工程不僅可提升貨運效率，還能分流雪隧交通，降低安全風險，強化國5替代功能。

陳金德強調，後續將依程序進入環評與規劃設計，並以「與地方充分溝通」及「人本、安全、全生命週期」原則進行，確保工程品質與永續。

林國漳則表示，宜蘭長期交通瓶頸影響農漁產品運輸、觀光與整體產業發展，台62延伸宜蘭將是縣內「三通」交通骨幹之一，與高鐵延伸及國5銜接蘇花改工程整合，並結合「四縱六橫」路網及公共運輸優化，形成完整交通網。

他指出，此路廊可連結北台灣科技走廊及東台灣永續區域，既保障既有農漁產品與觀光產業，也利於科技、生醫等新興產業布局，為宜蘭長期發展打下基礎。目前大貨車無法通行雪隧，只能繞行台2線，與小客車、機車混流，時間成本高且安全風險大，台9線因山路限制也無法承擔替代量。

林國漳表示，後續將與立委陳俊宇共同向交通部反映在規劃階段將審慎評估銜接點、街道交通衝擊及降低影響措施，確保道路真正改善宜蘭交通，而不是帶來新壓力。陳金德強調，重大建設沒有捷徑，但每一步都必須向前，中央將持續督促進度，確保工程早日開工、如期完工。

