台62線延伸宜蘭計畫核定 將斥1845億元 有望解套國五壅塞

國道五號長期壅塞問題有望迎來重大轉折！台62線延伸至宜蘭的可行性評估報告已於20日獲行政院正式核定。（吳佩蓉攝）

國道五號長期壅塞問題有望迎來重大轉折！台62線延伸至宜蘭的可行性評估報告已於20日獲行政院正式核定，交通部長陳世凱今（27）日與立委李昆澤、陳俊宇率交通委員前往宜蘭，實地關心後續推動進度。延伸工程全長45.5公里、總經費約1845億元，被視為改善北北基宜交通壅塞、強化東北角觀光與工業發展的關鍵建設。

交通部長陳世凱（左一）強調，交通部會全力推動，也會與高公局及地方政府合作加速流程，「宜蘭交通建設正在全面展開，未來發展值得期待。」（吳佩蓉攝）

陳世凱表示，台62線延伸工程對宜蘭交通具有重大意義，而可行性評估已核定，接下來交通部將要求高公局加速綜合規劃與環評進程。他指出，台62延伸國五的構想是為改善北宜交通瓶頸、提升環島快速路網效益。

廣告 廣告

他強調，未來十年交通部投入宜蘭的交通建設，包含台62、蘇花改、蘇花安、鐵路高架與高鐵延伸等建設，「將以數千億元計算」，宜蘭交通發展前景可期。依規劃，台62線將從瑞濱延伸至國五約35K處，全線完成後將有效改善北宜之間受雪山山脈阻隔的交通問題，也可提升往返基隆港、台北與宜蘭的運輸效率。

接下來將啟動綜合規劃，並在期中審定後同步展開二階段環評，規劃與環評預計約3.5年；在建設計畫核定後，設計、都計變更與用地取得約需3至4年，施工期約8至9年，採平行作業後，預估有機會在核定後10至11年完工通車。

代理縣長林茂盛表示，感謝行政院與交通部對此案的大力推動，可行性評估核定後的進展對宜蘭交通發展至關重要。他指出，台62延伸案自109年即啟動前期作業，地方當時也曾自行規劃評估，如今中央接手推動，是對地方急迫需求的正面回應。

他強調，宜蘭端具有優先施工的迫切性，因可立即緩解國五壅塞，也能讓大貨車、貨櫃車等運輸車輛更有效率銜接台62，「若能優先施作宜蘭端，將立即看到效益。」若按照後續設計、用地取得及施工等期程，可望在130年完工通車。

陳俊宇表示，台62延伸將為宜蘭產業帶來巨大助力，尤其工業區物流、觀光廊帶及北部旅遊動線都將因此受惠。他期待後續規劃能在交通部支持下加速進行，讓東北角交通路廊更完整，也讓遊客往返更順暢。

此次行政院核定被視為台62延伸案的重要里程碑。陳世凱強調，交通部會全力推動，也會與高公局及地方政府合作加速流程，「宜蘭交通建設正在全面展開，未來發展值得期待。」

更多中時新聞網報導

安眠藥成癮 將推升失智風險

歲末萬歲 國旅住宿買一送一

告五人再挺公益零唱酬