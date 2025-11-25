台62線延伸宜蘭 政院核定
行政院核定「台62線延伸至宜蘭可行性評估」案，宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，感謝中央聽見宜蘭人的心聲，重視宜蘭長期面臨的交通瓶頸，期盼中央加速後續行政作業，早日實現宜蘭鄉親多年盼望的第二條聯外快速道路。
縣府表示，此案的推動是中央與地方長期就北宜交通課題共同討論的延續。最早在一○九年七月，縣府便主動向交通部提出「台2線頭城至大里路段高架化」及「台2線貢寮到大里段截彎取直」，爭取啟動宜蘭往返台北交通路廊整體改善計畫，後來經交通部採納才啟動「台62線延伸至宜蘭可行性評估」，感謝中央在過程中持續吸收各界意見，使規劃愈趨完善。
縣府將持續向交部爭取優先開闢宜蘭端路線及路線延伸至龍德、利澤工業區，並與交通部全力合作提供相關行政協助以加速工期，強化北宜地區聯外運輸，提升縣內觀光！
目前宜蘭北上聯外道路仍依賴台二線、台九線與國道五號，因台二線及台九線路線彎繞、距離較長，多數用路人集中行駛國五，導致假日與平日部分時段皆呈現常態性壅塞；貨車無法通行雪山隧道，更使運輸成本增加，對商業與產業發展造成不利影響。台62線延伸計畫核定後，將由交通部進行綜合規劃與環境影響評估，未來可望分散國五車流、提升交通效率並改善旅運與貨運環境。
縣府表示，在此案後續推動上，建議中央優先以宜蘭端路線作為首要改善目標，進行優先開闢，讓縣民能最早受惠。同時考量貨運需求與宜蘭縣工業區物流發展，縣府也建議交通部再評估沿台二線濱海公路將路線延伸至龍德、利澤工業區，以提升物流機能。
