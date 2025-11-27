台62線延伸宜蘭 有望解套國五壅塞

台六二線瑞濱延伸至宜蘭路線圖。（記者林坤瑋翻攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

行政院日前核定「台六二線瑞濱延伸至宜蘭案」可行性評估，可望紓解國五假日壅塞問題，交通部長陳世凱二十七日與立法院交通委員會考察宜蘭地區交通建設，宜蘭縣代理縣長林茂盛當場請命，認為這條聯外快速道路有迫切需求，盼能優先施作宜蘭端。陳世凱強調，交通部會全力推動，也會與高公局及地方政府合作加速流程，宜蘭交通建設正在全面展開，未來發展值得期待。

林茂盛感謝行政院與交通部對此案的大力推動，可行性評估核定後的進展對宜蘭交通發展至關重要。他指出，台六二線延伸案自一０九年即啟動前期作業，地方當時也曾自行規劃評估，如今中央接手推動，是對地方急迫需求的正面回應。

廣告 廣告

台六二線瑞濱延伸至宜蘭，代理縣長林茂盛交通部長陳世凱請命，認為這條聯外快速道路有迫切需求，盼能優先施作宜蘭端，陳世凱強調，交通部會全力推動。（民眾提供）

他說，宜蘭端具有優先施工的迫切性，因可立即緩解國五壅塞，也能讓大貨車、貨櫃車等運輸車輛更有效率銜接台六二線，「若能優先施作宜蘭端，將立即看到效益。」若按照後續設計、用地取得及施工等期程，可望在一三０年完工通車。

立委陳俊宇說，台六二線延伸宜蘭，因可通行大貨車，將能強化北宜間物流運輸，帶動宜蘭整體產業發展，東北角的觀光廊道也能讓遊客透過這條快速的通行路廊，直接串聯到宜蘭。

陳世凱表示，未來十年交通部投入宜蘭的交通建設，包含台六二線、蘇花改、蘇花安、鐵路高架與高鐵延伸等建設，將以數千億元計算，宜蘭交通發展前景可期。依規劃，台六二線將從瑞濱延伸至國五約三十五公里處，全線完成後將有效改善北宜之間受雪山山脈阻隔的交通問題，也可提升往返基隆港、台北與宜蘭的運輸效率。