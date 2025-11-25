台62線延伸拍板定案 宜蘭第二條聯外快速道路有譜

行政院正式核定「台62線延伸至宜蘭可行性評估」案。（交通部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

行政院正式核定「台62線延伸至宜蘭可行性評估」案！代理縣長林茂盛表示，感謝中央聽見宜蘭人的心聲，為紓解長年交通瓶頸跨出關鍵一步，盼中央加速後續作業，讓宜蘭人期盼多年的第二條北上快速道路早日成真。

縣府交通處指出，該案是中央與地方多年討論北宜交通的成果。早在109年7月，縣府就已主動向交通部爭取改善北宜路廊，提出台2線高架化與截彎取直的構想，後續被交通部採納，才啟動台62線延伸評估，感謝中央持續納入各界意見，使規劃更臻完善。

交通處表示，目前宜蘭北上仍高度仰賴台2線、台9線及國五，導致尖峰時段壅塞成常態，貨車無法通行雪隧更增加運輸成本；台62線延伸案啟動綜合規劃與環評後，可望有效分流國五車潮、提升旅客與貨運效率。

