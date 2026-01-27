台62線暖暖交流道貨櫃車輪胎脫落起火 濃煙竄天嚇壞後方駕駛

〔記者林嘉東／基隆報導〕一輛貨櫃車今(27日)上午行經台62線萬瑞快速道路暖暖交流道時，輪胎突然掉落燒起來，嚇壞路過駕駛。所幸消防人員迅速到場灌救，現場無人傷亡。

基隆市消防局於上午7時13分接獲報案稱，台62線東向9.2公里暖暖交流道前約100公尺處，發生輪胎掉落後起火燃燒。彭姓貨櫃車駕駛報案表示：「輪胎飛出去燒起來了！」消防局隨即派遣七堵分隊出動3輛救災車、7名消防人員趕赴現場支援。

消防人員抵達現場時，發現起火物為掉落路面的輪胎，冒出陣陣濃煙與火花，而非車體本身起火；消防隊員立即灌救滅火。經初步確認，現場無人員受困或傷亡，虛驚一場。

警方初步調查指出，彭男當時駕駛貨櫃車行經該路段，疑因車輛右後中軸車輪故障，導致輪胎突然脫落並因摩擦引燃。警方隨後協助協調拖吊車到場移除障礙物，目前該路段已恢復通暢，詳細事故原因仍待進一步釐清。基隆市消防局呼籲，駕駛人上路前應定期檢查車輛狀況、胎紋深度及胎壓，以確保行車安全，避免發生意外。

