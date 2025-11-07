台62線西行七堵、瑞芳路段 11/17~21晚間10點至早上5點施工管制

〔記者黃子暘／新北報導〕為維護用路人行車安全，公路局北區養護工程分局指出，基隆市警察局預定於11月17日至21日的每天晚上10點至翌日上午5點止，於台62線快速道路西行11.3K至6.2K(東往西)路段單向內外車道輪流封閉一車道，進行區間測速設備系統維護，提醒用路人提前改道，或遵循現場交通指揮。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

