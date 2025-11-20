台62藏暗器！25輛車爆胎慘況重演 汽車專家也中箭

【記者葉先鵬／基隆報導】台62快速道路日前才發生連環爆胎事件，不料昨天（19日）竟又傳出橋面接縫受損、碎石未清理造成多車爆胎，對此，立委林沛祥指出，得知消息後已要求公路局說明，未來將持續緊盯施工品質避免類似事情再度發生。

據了解，上月7日上午7時許基隆市七堵區台62線4.5K處，因道路伸縮縫鋼角損壞翹起造成25部自小客車輪胎受損、無法行駛，所幸全案無人受傷，沒想到昨天上午知名汽車媒體人葉明德行經快速道路時又傳出相同事故。

葉明德在臉書PO文指出，當時沿台62快速道路往南下方向行駛，但快到七堵交流道時卻因橋面接縫嚴重破損導致車輛爆胎，除自己之外現場還有多車爆胎，提醒路過民眾務必注意安全。

基隆立委林沛祥獲悉後表示，台62快速道路多車爆胎撞況與前陣子伸縮縫破損相似，目前已經要求公路局針對事故原因提出完整說法，雖然這次同樣沒有人傷亡，但沒有傷亡不是理由，未來他將持續緊盯改善狀況，也會要求公路局務必提升施工品質，不要再讓類似的事故重複上演。

台62快速道路日前才因伸縮縫損壞導致20多部車輛爆胎。翻攝照片

