台62藏「隱藏殺手」都小碎石 伸縮縫破損害「2車爆胎」

台62快速道路2輛車爆胎。（圖／TVBS）

台62線快速道路近日發生汽車爆胎事件，肇因為南下七堵出口附近的伸縮縫鋼角破損。在雨天行駛時，駕駛為閃避路面碎石，輪胎壓到坑洞後被鋼片刮破，造成瞬間爆胎。汽車專家葉明德也成為受害者之一，他強調遇到爆胎時應收油而非急踩煞車，握穩方向盤並打方向燈，讓車輛緩慢滑行至路邊，以避免更嚴重的危險。基隆公路總局已承諾針對此路段進行全面整修。

事件發生於19日，台62快速道路南下七堵出口附近，現場工程人員迅速設置三角錐進行交通指揮。據了解，肇事原因是路面伸縮縫周圍的混凝土破損，形成危險的碎石與坑洞。葉明德表示，當時因下雨，他本能閃避路上的石頭，卻不慎讓輪胎壓到坑洞，被伸縮縫的鐵片刮破，造成瞬間爆胎。這次事件造成包括葉明德在內的兩輛汽車受損。

葉明德分享爆胎時的正確應對方式，他表示駕駛應收油而非緊急踩煞車，同時握穩方向盤並打方向燈，讓車輛慢慢滑行到右側路肩。他警告如果收油過猛或劇烈轉動方向盤，可能導致更危險的後果。

北分局基隆工務段段長蔡志盈解釋，此次事故主要是混凝土本身的問題造成車損。他表示後續將針對台62線進行全面整修作業。值得注意的是，這次破損的伸縮縫是今年9月才更換的，初步推測可能是施工期間遇到強降雨，加上採用半半施工方式，在重車輾壓時造成鄰近伸縮縫震動所致。

公路總局表示，基隆地區快速道路每年約有5850萬元的維修經費，用於橋梁結構物的養護和零件更換。針對此次事件，公路單位將全面清查新更換的伸縮縫。施工廠商已承諾此事屬於保固範圍內，將全權負責並進行相關賠償。然而，對於在快速道路上突然爆胎的駕駛人來說，這樣的經歷不僅危險，也帶來極大的驚恐。

